6 шагов, чтобы выйти из роли «жертвы»: с чего начать первые изменения?

Иногда в жизни человека один и тот же сценарий повторяется снова и снова: окружающие кажутся виноватыми, проблемы не решаются, а решения постоянно зависят от кого-то или чего-то. В психологии такое состояние условно называют «позицией жертвы».

Это не значит обвинять человека, пострадавшего от настоящего насилия или несправедливости. Речь идёт о привычной модели мышления, при которой человек чувствует себя бессильным даже в тех сферах, которые может контролировать, и передаёт другим возможность изменить свою жизнь.

1. Первый шаг — вернуть себе ответственность

Говорить «во всём виноват я» тоже неправильно.

Но мысль «я ничего не могу изменить» также удерживает человека на месте.

Сильная позиция выглядит иначе:

«Я не выбираю все события, но могу выбирать, как на них реагировать».

Не нравится работа — можно поискать другой вариант.

Отношения причиняют вред — можно установить границы.

Принято ошибочное решение — можно извлечь урок и изменить следующий шаг.

Ответственность — это не обвинение себя. Это умение видеть, на что в своей жизни вы всё ещё можете влиять.

2. Нужно перестать спасать всех

Некоторые люди быстрее решают проблемы окружающих, чем свои собственные.

Кто-то просит денег — они дают.

Кто-то перекладывает ответственность — они берут её на себя.

Кто-то постоянно жалуется — они часами слушают.

Сначала это выглядит как доброта. Но со временем человек устаёт, и появляется ощущение: «Почему все мной пользуются?»

Иногда проблема как раз в отсутствии границ.

Говорить «нет» — не значит быть плохим человеком.

Постоянно брать на себя чужие обязанности не помогает ни другому человеку, ни вам.

3. Вопрос «Что даёт мне эта ситуация?» сложный, но важный

Иногда существует скрытая причина, по которой человек долго остаётся в неприятной для себя ситуации.

Например, позиция «у меня ничего не получится» может позволять:

— получать внимание окружающих;

— постоянно чувствовать поддержку;

— не принимать сложных решений;

— не брать на себя ответственность за неудачу

— всё это становится возможным.

Это не значит, что человек делает это намеренно. Часто он сам не замечает такого механизма.

Поэтому полезно задать себе вопрос:

«Если я выйду из этой ситуации, от чего мне придётся отказаться?»

Ответ иногда может оказаться неожиданным.

4. Не связывайте свою ценность с оценкой окружающих

Человек с низкой самооценкой часто ждёт разрешения других, прежде чем принять решение.

«Я правильно поступаю?»

«На меня не обидятся?»

«Что скажут люди?»

В результате собственные желания отходят на последнее место.

Уверенность в себе не появляется за одну ночь. Она формируется из небольших действий:

— выполнять данные обещания;

— открыто высказывать своё мнение;

— говорить «нет», когда это необходимо;

— доводить небольшие цели до конца.

Каждая выполненная задача посылает мозгу сигнал: «Я могу на себя опереться».

5. Начните с небольшого действия, а не с масштабных перемен

Иногда человек ждёт «идеального момента», чтобы изменить свою жизнь.

Понедельника.

Нового месяца.

Нового года.

Подходящего настроения.

Но чаще действие появляется не после мотивации, а мотивация — после действия.

Поэтому первый шаг может быть совсем небольшим:

сегодня сделать один звонок,

отправить одно заявление,

погулять 10 минут,

сказать «нет» одному ненужному обязательству.

Небольшой шаг может показаться незначительным. Но он переводит человека из состояния «я ничего не могу» в позицию «я действую» .

6. Новые привычки укрепляют внутреннюю опору

Трудно изменить мышление только словами. Должен измениться и образ жизни.

Полезными могут оказаться простые привычки:

— вести дневник, записывая свои эмоции и решения;

— каждый день вспоминать о трёх хороших событиях;

— уделять внимание сну и отдыху;

— заниматься физической активностью;

— выделять время для себя;

— отмечать даже небольшие выполненные дела.

Главная цель — не стать «идеальным человеком», а превратиться из пассивного наблюдателя в активного участника собственной жизни.

Что означает «позиция взрослого человека»?

Это не значит никогда не плакать, не расстраиваться или не просить о помощи.

Человек в зрелой позиции тоже испытывает боль, устаёт и иногда нуждается в других.

Разница в том, что он не сидит, постоянно ожидая, что кто-то придёт и решит ситуацию за него.

Он:

вместо ожидания выбирает,

вместо обиды говорит,

вместо поиска виноватых ищет решение,

действует там, где это возможно.

Но есть важная граница

Если человек действительно находится в ситуации насилия, преследования, принуждения или опасных отношений, неправильно говорить ему: «Просто возьми ответственность в свои руки».

В такой ситуации главная задача — обеспечить безопасность, получить внешнюю помощь и при необходимости обратиться к специалисту или в соответствующие службы.

Идея «выйти из позиции жертвы» имеет смысл только в ситуациях, где у человека действительно есть выбор.

А самая важная мысль проста: вы, возможно, не можете изменить всё, что произошло в прошлом, но во многих случаях всё ещё можете выбрать, за кем будет следующий шаг.

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