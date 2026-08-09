Ливерпуль уступил Монако, ведя в счёте

Готовящийся к новому сезону Английской Премьер-лиги «Ливерпуль» упустил преимущество в товарищеском матче против «Монако». Несмотря на то что мерсисайдцы уже в первые минуты встречи на «Энфилде» вышли вперёд с разницей в два мяча, в итоге они проиграли со счётом 2:3. Как сообщает BBC Sport, этот результат беспокоит главного тренера команды Андони Ираолу, поскольку слабые места в обороне, проявившиеся в прошлом сезоне, по-прежнему дают о себе знать. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В первые минуты матча хозяева действовали очень активно и радовали болельщиков красивыми атаками. После быстрых комбинаций в центре поля Александр Исак уже на 16-й минуте открыл счёт. Вскоре Флориан Вирц воспользовался неразберихой в штрафной площади и забил второй гол своей команды, укрепив её преимущество. Игра новичков произвела положительное впечатление на тренерский штаб.

Проблемы в обороне вновь дали о себе знать

Однако успехи команды в атаке вновь оказались омрачены старыми ошибками в обороне. Под занавес первого тайма Вирджил ван Дейк нарушил правила в собственной штрафной площади, и арбитр назначил пенальти в пользу «Монако». Александр Головин реализовал этот шанс и сократил отставание. Во втором тайме инициатива полностью перешла к гостям.

После многочисленных замен, произведённых в перерыве, оборона «Ливерпуля» выглядела неслаженно. Мика Бирет и Парис Бруннер реализовали свои моменты во втором тайме и принесли «Монако» уверенную победу. На момент финального свистка на табло сохранялся счёт 2:3, что обеспокоило болельщиков команды.

Слаженность в атаке и положительные моменты

Несмотря на поражение, игра нового атакующего дуэта, который прошлым летом присоединился к команде за общую сумму в 225 миллионов фунтов стерлингов, стала утешением для тренера и болельщиков. Флориан Вирц отлично действовал на центральной созидательной позиции, снабжал шведского нападающего Исака удобными передачами и несколько раз серьёзно проверил вратаря соперника Лукаша Градецки.

В интервью телеканалу ЛФК ТВ после матча Александр Исак отметил, что атмосфера в команде хорошая, а настроение у всех приподнятое. Он заверил, что команда исправит все ошибки и будет готова к началу сезона. Андони Ираола также отметил, что был сделан важный шаг на пути к созданию команды, которой болельщики смогут гордиться и с которой смогут себя ассоциировать.