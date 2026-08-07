Райхон Уласенова выдала сына замуж: распространились видео с торжества

Сегодня, 7 августа, торжественно проходит свадебная церемония сына известной актрисы Райхон Уласеновой Азизбека и его невесты Азизахон.

Видеозаписи со свадебного вечера широко распространились в социальных сетях и вызвали большой интерес пользователей. На кадрах видно, что торжество организовано на высоком уровне и проходит в благодатной атмосфере в гармонии с национальными традициями.

В радостной церемонии также принимают участие представители узбекского искусства и культуры. В частности, среди гостей свадьбы — Малика Равшанова, Рано Шодиева и многие другие известные деятели искусства.

Под видео, распространяемыми в социальных сетях, поклонники желают молодой семье счастья, благополучия и долгих лет жизни, а также искренне поздравляют семью Райхон Уласеновой с этим радостным днём.