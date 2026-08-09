Новые складные телефоны Samsung установили рекорд в Европе

Новое поколение складных смартфонов Samsung вызвало беспрецедентный интерес на европейском рынке и установило абсолютный рекорд по числу предварительных заказов. Как сообщает издание ГСМ Арена, южнокорейский гигант официально заявил, что его новейшие гаджеты превзошли предыдущий результат на целых 17 процентов. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Предзаказы, стартовавшие в европейском регионе, показали результаты, превысившие ожидания компании. Устройства нового типа пользуются большим спросом среди потребителей, при этом предпочтения покупателей заметно различаются в зависимости от модели.

Спрос и интерес к моделям

Согласно аналитическим данным, интерес к флагманским моделям Galaxy Z Фолд8 и Фолд8 Ultra вырос на 70 процентов по сравнению с прошлым годом. Это свидетельствует о растущем доверии пользователей к усовершенствованным складным технологиям.

Особенно сильно внимание покупателей привлекла модель Galaxy Z Фолд8 с совершенно необычным дизайном и новым форм-фактором. На нее пришлись почти 40 процентов всех предварительных заказов в Европе, что свидетельствует о ее лидерстве на рынке.

Продажи и дальнейшие ожидания

После этих рекордных показателей Samsung официально начала продажи новых складных смартфонов в европейских странах. Новые устройства уже начали поступать в руки покупателей.

По мнению экспертов, высокая активность на этапе предварительных заказов отразится и на объемах фактических продаж, которые начнутся в ближайшие дни. Ожидается, что вскоре Samsung объявит о новых финансовых и рыночных успехах по итогам первых продаж этих гаджетов.