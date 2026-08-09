Представлен Минимал Фоне 2: ОЛЭД-экран и КВЭРТЙ-клавиатура

·57·Технологии
Представлен Минимал Фоне 2: ОЛЭД-экран и КВЭРТЙ-клавиатура

Компания Минимал Компани официально представила второе поколение своего Андроид-смартфона с оригинальным дизайном — устройство Минимал Фоне 2. Новый гаджет сохранил ключевые особенности модели предыдущего поколения, но получил ряд важных технических изменений и современных улучшений. Об этом сообщает Иксбт.ком.

По данным иксбт.ком, одной из главных и наиболее заметных новинок устройства стал отказ от экрана на основе электронной бумаги Э Инк. Несмотря на энергоэффективность, такие дисплеи, использовавшиеся в смартфоне первого поколения, отличались низкой скоростью работы. Теперь Минимал Фоне 2 оснащён современным ярким ОЛЭД-дисплеем и поддерживает сети 5Г.

Изменения в удобстве использования и дизайне

Физическая КВЭРТЙ-клавиатура, являющаяся отличительной особенностью смартфона, сохранилась и в новой модели. По словам производителя, конструкцию клавиатуры переработали и сделали более удобной в использовании. Корпус устройства также изменился: он стал компактнее и теперь выполнен из прочного алюминия.

Среди внешних изменений — новое расположение фронтальной камеры. В смартфоне первого поколения она находилась в нижней части экрана рядом с клавиатурой, а в новой модели её перенесли в более привычное и удобное место над дисплеем. На задней панели, как и прежде, сохранилась одна основная камера.

Новые возможности и интерфейс

Из-за необходимости поддерживать сети 5Г смартфон получил новую аппаратную платформу, однако её точное название компания пока держит в секрете. Производители также обещают пользователям более быстрый и оптимизированный интерфейс.

Конструкция устройства также претерпела некоторые изменения: традиционный разъём для наушников 3,5 миллиметра убрали. Лоток для СИМ-карты перенесли на правую грань, а кнопки регулировки громкости разместили слева. Кроме того, на верхней грани появилась отдельная физическая кнопка с неизвестным назначением. Её функцию пока не раскрывают, однако специалисты связывают её с режимами концентрации или другими специальными возможностями.

В настоящее время неизвестны параметры экрана, процессор, ёмкость аккумулятора, характеристики камер, а также цена и дата начала продаж Минимал Фоне 2. Производитель сообщил, что опубликует все подробности позднее.

Minimal Phone 2AndroidOLED5GСмартфон
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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