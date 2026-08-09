Мужчина спустя 8 лет узнал, что его жена генетически относится к мужскому полу

Накануне свадьбы женщина заявила, что у неё нет проблем со здоровьем. После этого пара поженилась и прожила вместе восемь лет.

Однако спустя годы мужчина узнал, что его жена генетически относится к мужскому полу. Сообщается, что эта информация стала для него неожиданностью.

Больше всего вопросов вызывает то, почему эта особенность не была выявлена до брака или в течение восьми лет семейной жизни. Также пока нет точной информации о том, в результате какого медицинского обследования это стало известно.

Поскольку другие подробности произошедшего не раскрываются, различные вопросы по этому поводу всё ещё остаются без ответа.