Мужчина спустя 8 лет узнал, что его жена генетически относится к мужскому полу

·5.4K·Общество
Мужчина спустя 8 лет узнал, что его жена генетически относится к мужскому полу

Накануне свадьбы женщина заявила, что у неё нет проблем со здоровьем. После этого пара поженилась и прожила вместе восемь лет.

Однако спустя годы мужчина узнал, что его жена генетически относится к мужскому полу. Сообщается, что эта информация стала для него неожиданностью.

Больше всего вопросов вызывает то, почему эта особенность не была выявлена до брака или в течение восьми лет семейной жизни. Также пока нет точной информации о том, в результате какого медицинского обследования это стало известно.

Поскольку другие подробности произошедшего не раскрываются, различные вопросы по этому поводу всё ещё остаются без ответа.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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