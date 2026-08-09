Трансфер Родри вызовет серьёзные изменения в составе Барселоны

·64·Спорт
Трансфер Родри вызовет серьёзные изменения в составе Барселоны

По данным спортивного издания, если лидер сборной Испании Родри подпишет контракт, трансферная политика каталонского клуба и вид основного состава команды могут полностью измениться. Этот потенциальный переход резко повысит конкурентоспособность команды Ханси Флика, однако поставит под угрозу будущее некоторых футболистов. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В настоящее время руководство Барселоны ведёт переговоры о переходе полузащитника Манчестер Сити Родри. По мнению специалистов, приход одного из лучших игроков мира на своей позиции принесёт команде не только высокий класс, но и лидерские качества на поле.

Изменения в составе и пострадавшие игроки

Однако трансфер звезды такого уровня неизбежно повлияет на ротацию состава. Поскольку позиция и влияние Родри чрезвычайно велики, некоторые футболисты рискуют потерять место в основном составе.

По данным спортивного издания, первым от этих изменений пострадает Френки де Йонг. Нидерландский полузащитник отдал все силы ради участия в чемпионате мира со своей сборной и лишь недавно начал восстанавливаться после тяжёлой травмы колена. После полного выздоровления и возвращения в строй ему будет гораздо сложнее вернуть место в основном составе, которое ранее казалось гарантированным.

Испытание для Марка Касадо

Приход Родри также значительно осложнит положение Марка Касадо. Главный тренер Ханси Флик в конце прошлого сезона определил его будущее, заявив, что лучшим решением для футболиста будет найти другой клуб.

В то же время руководство клуба планирует сохранить таких молодых и перспективных игроков, как Гави и Педри. Их считают будущим команды, однако конкуренция для остальных футболистов явно станет ещё более жёсткой.

БарселонаРодриФренки Де ЙонгМарк КасадоХанси Флик
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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