AMD представила два новых процессора без блока искусственного интеллекта

По данным Иксбт.ком, в официальном каталоге AMD появились два новых процессора семейства Горгон Поинт — Ryzen 5 439 и Ryzen 7 449. По основным характеристикам эти модели близки к серии Ryzen AI 400, однако отличаются полным отсутствием блока NPU, предназначенного для выполнения задач искусственного интеллекта. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Технические характеристики и отличия

Новые процессоры по архитектуре напоминают модели Ryzen AI 5 Pro 440 и Ryzen AI 7 Pro 450 соответственно. Однако их тактовые частоты немного снижены, а у младшей версии также уменьшен объём кэш-памяти. В частности, Ryzen 5 439 получил шесть ядер: три полноценных Zen 5 и три ядра Zen 5к.

Максимальная частота производительных ядер этой модели составляет 4,6 GHz, а ядра Zen 5к работают на частоте до 3,3 GHz. Кроме того, объём кэш-памяти Л3 уменьшен вдвое — с 16 МБ до 8 МБ. Для сравнения, альтернативные ПРО-версии могли демонстрировать более высокие результаты в задачах искусственного интеллекта благодаря блоку КсДНА NPU.

Возможности Ryzen 7 449

Старшая модель Ryzen 7 449 оснащена восемью ядрами, конфигурация которых включает четыре ядра Zen 5 и четыре ядра Zen 5к. Согласно данным производителя, основные ядра ускоряются до 5,0 GHz, а энергоэффективные ядра работают на частоте 3,4 GHz.

При этом компания сохранила встроенную графику в обоих процессорах — они оснащены графическим ядром Radeon 860М. Однако нейропроцессора КсДНА, доступного в моделях Ryzen AI и обеспечивающего производительность до 50 TOPS, здесь нет. В результате общие возможности платформы ориентированы на классические вычисления и графические задачи.

Производство и рыночные перспективы

Оба процессора производятся по 4 нм технологическому процессу TSMC. Их номинальное энергопотребление составляет 28 В, однако производители ноутбуков смогут самостоятельно настраивать мощность устройств в диапазоне от 15 В до 54 В.

По мнению экспертов, отказ от блока искусственного интеллекта является логичным шагом для доступных ноутбуков, которым не требуется ускорение нейросетей непосредственно на устройстве. При этом процессорные и графические ядра продолжат полноценно выполнять свои задачи, успешно справляясь с повседневными вычислениями.