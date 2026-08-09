Стали известны два любимых бойца Трампа в UFC: кто они?

Один из самых известных менеджеров UFC Али Абдель-Азиз назвал имена двух бойцов, которых президент США Дональд Трамп особенно уважает в мире смешанных единоборств. По его словам, в этот список входят действующий чемпион лёгкого веса Джастин Гэтжи и легенда UFC Хабиб Нурмагомедов.

Примечательно, что Абдель-Азиз высказал это мнение не просто как предположение. Менеджер рассказал, что недавно стал свидетелем встречи Трампа и Гэтжи, и отношение президента к бойцу произвело на него самого большое впечатление.

Трамп три часа разговаривал с Гэтжи

Выступая на подкасте Пунд 4 Пунд, Али Абдель-Азиз рассказал, что три недели назад Дональд Трамп лично пригласил Джастина Гэтжи.

По словам менеджера, они разговаривали почти три часа.

Абдель-Азиз признался, что был поражён, увидев, как президент общался с Гэтжи. По его словам, Трамп восхищается характером бойца и испытывает к нему глубокое уважение. После этого менеджер сделал свой вывод: по его мнению, среди бойцов UFC Трамп больше всего любит Гэтжи и Хабиба Нурмагомедова.

Разумеется, это не официальный рейтинг Трампа — речь идёт о личных наблюдениях и оценке Абдель-Азиза.

Трамп и раньше называл Гэтжи «моим другом»

Тёплые отношения между президентом и Джастином Гэтжи уже проявлялись на публике.

6 мая, когда Гэтжи встретился с Трампом в Овальном кабинете вместе с другими звёздами UFC, президент назвал его «моим другом» и высоко оценил стиль бойца. Трамп отдельно отметил способность Гэтжи продолжать бой даже после тяжёлых ударов.

В той встрече также участвовал Али Абдель-Азиз. Во время разговора Трамп спросил менеджера о Хабибе Нурмагомедове и назвал его «очень особенным бойцом». Президент также вспомнил, что Хабиб одержал 29 побед в 29 боях.

Гэтжи осуществил свою главную мечту в Белом доме

В отношениях Джастина Гэтжи с Трампом произошло ещё одно важное событие.

14 июня на турнире UFC Фридом 250, который прошёл на Южной лужайке Белого дома, Гэтжи вышел в октагон на бой за чемпионство в лёгком весе против Илии Топурии. Американский боец одержал победу техническим нокаутом после того, как угол соперника остановил поединок после четвёртого раунда, и стал полноценным чемпионом UFC в лёгком весе.

Для 37-летнего Гэтжи это был главный трофей, которого не хватало в его карьере. UFC также поставил его на первое место в списке лучших бойцов первой половины 2026 года.

В этом смысле одна из главных профессиональных побед Гэтжи состоялась именно во время президентства Трампа и на территории Белого дома.

Интересно, что два «любимчика» Трампа уже дрались друг с другом

Два имени, названные Абдель-Азизом, связывает ещё один исторический факт.

Хабиб Нурмагомедов провёл последний бой в своей профессиональной карьере именно против Джастина Гэтжи.

На турнире UFC 254 в октябре 2020 года Хабиб заставил Гэтжи сдаться во втором раунде благодаря удушающему приёму «треугольник». После этого дагестанский боец объявил о завершении карьеры с рекордом 29:0.

Таким образом, согласно версии Абдель-Азиза, два бойца UFC, которых Трамп ценит больше всего, когда-то встретились друг с другом в поединке за чемпионский пояс.

Отношения Хабиба с Трампом также привлекают внимание

Хотя Хабиб не проводил профессиональных боёв с 2020 года, он остаётся одним из самых известных спортсменов в истории UFC.

Он завершил карьеру с 29 победами и ни одним поражением, трижды успешно защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе, а позднее был включён в Зал славы UFC.

То, что Трамп отдельно вспомнил Хабиба в Овальном кабинете в мае, также может объяснить мнение Абдель-Азиза. Во время той беседы президент по памяти назвал его рекорд и рассказал о последнем поединке Хабиба против Гэтжи.

Абдель-Азиз хочет ещё одного грандиозного боя для Гэтжи

Последнее выступление менеджера было посвящено не только Трампу.

Учитывая, что 37-летний Гэтжи приближается к завершению карьеры, Абдель-Азиз заявил, что его следующий бой должен быть максимально масштабным. Он даже предположил, что последним соперником Гэтжи может стать чемпион полусреднего веса Ислам Махачев. Абдель-Азиз много лет является менеджером обоих бойцов.

Пока такой бой не подтверждён. Однако чемпионство Гэтжи после победы над Топурией в Белом доме и его близкое общение с Трампом делают заключительный этап его карьеры ещё более интересным.

Если верить словам Абдель-Азиза, то, несмотря на сотни известных бойцов в UFC, особое внимание президента США привлекли два имени — Джастин Гэтжи и Хабиб Нурмагомедов.

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