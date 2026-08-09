Трево Чалоба покинул Челси и перешел в Комо

Воспитанник английского Челси Трево Чалоба завершил свою двадцатилетнюю карьеру в Лондоне и перебрался в итальянский Комо. Защитник продолжит карьеру в Серии А, где присоединился к проекту возглавляющего команду бывшего легендарного футболиста Сеска Фабрегаса. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как передают Goal.com и другие спортивные издания, сумма трансфера между клубами составила 30 миллионов евро, также предусмотрены еще 6 миллионов евро в виде бонусов и процент от последующей продажи. Английский центральный защитник согласовал условия личного контракта с итальянским клубом еще несколько недель назад.

Путь от академии Челси до Серии А

Трево Чалоба присоединился к Челси в группе до 9 лет. Он успешно прошел клубную академию и стал важной частью состава, выигравшего Юношескую лигу УЕФА в 2016 году. Также он дважды подряд завоевывал Молодёжный кубок Англии, внеся свой вклад в решающие матчи 2017 года.

Прежде чем пробиться в основную команду, Чалоба на правах аренды выступал за Ипсвич Таун, Хаддерсфилд Таун и Лорьян, набравшись ценного опыта. Достигнув 22-летнего возраста, он стал игроком основного состава Челси и в прошлом сезоне провел 47 матчей во всех турнирах, отметившись 3 голами.

Важный шаг для Комо

Активность главного тренера Комо Сеска Фабрегаса в вопросе подписания защитника еще больше повышает значимость этого трансфера. После приобретения Максанса Лакруа лондонским клубом роль Чалобы в команде уменьшилась.

Говоря о своем переходе в новую команду, футболист поделился впечатлениями: «Я с нетерпением жду возможности принести свой опыт команде, прочувствовать потрясающую атмосферу на стадионе и наладить связь с болельщиками. Я буду отдавать все силы каждый день, чтобы вместе творить историю», — сказал он.