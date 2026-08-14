Ожидается снижение курса доллара 17 августа
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• Anorbank — 11 935 сум.
• Asia Alliance Bank — 11 980 сум.
Ожидается, что курс доллара, действующий 17 августа, снизится примерно на 40–41 сум. Об этом сообщил Telegram-канал Bankir.
Лучшие курсы продажи долларов банкам:
• Anorbank — 11 935 сум.
• Poytaxtbank — 11 935 сум.
• Universalbank — 11 935 сум.
• Invest Finance Bank — 11 930 сум.
Лучшие курсы покупки долларов у банков:
• Asia Alliance Bank — 11 980 сум.
• APEX BANK — 11 980 сум.
• Agrobank — 11 990 сум.
• Asakabank — 11 990 сум.
В течение дня курс может измениться. Для уточнения актуального курса посетите официальные сайты банков.
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