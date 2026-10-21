21 октября снизились цены на золотые мерные слитки

·32·Экономика
21 октября снизились цены на золотые мерные слитки

Центральный банк Узбекистана опубликовал цены продажи мерных золотых слитков на 21 октября 2026 года. Согласно данным, цена продажи 5-граммового золотого слитка снизилась на 23 тысячи сумов по сравнению с предыдущим днем.

Цены на золотые слитки установлены следующим образом:

  • 5 граммов — 9 008 000 сумов;

  • 10 граммов — 18 016 000 сумов;

  • 20 граммов — 36 033 000 сумов;

  • 50 граммов — 90 082 000 сумов;

  • 100 граммов — 180 164 000 сумов.

Мерные золотые слитки можно приобрести в офисах всех банков Узбекистана.

Центральный банк Узбекистаназолотые слитки21 октября 2026 годацена 5-граммового золотого слитка
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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