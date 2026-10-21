21 октября снизились цены на золотые мерные слитки
Центральный банк Узбекистана опубликовал цены продажи мерных золотых слитков на 21 октября 2026 года. Согласно данным, цена продажи 5-граммового золотого слитка снизилась на 23 тысячи сумов по сравнению с предыдущим днем.
Цены на золотые слитки установлены следующим образом:
5 граммов — 9 008 000 сумов;
10 граммов — 18 016 000 сумов;
20 граммов — 36 033 000 сумов;
50 граммов — 90 082 000 сумов;
100 граммов — 180 164 000 сумов.
Мерные золотые слитки можно приобрести в офисах всех банков Узбекистана.
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