В Узбекистане 27 ноября выросли цены на золотые слитки
Экономика1 мин чтения7
Центральный банк Узбекистана объявил цены продажи мерных золотых слитков на 27 ноября 2026 года.
Стоимость золотых слитков установлена следующим образом:
5 грамм — 8 138 000 сумов;
10 грамм — 16 277 000 сумов;
20 грамм — 32 553 000 сумов;
50 грамм — 81 383 000 сумов;
100 грамм — 162 767 000 сумов.
Мерные золотые слитки можно приобрести в офисах всех банков Узбекистана.
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