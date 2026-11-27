Центральный банк Узбекистана объявил цены продажи мерных золотых слитков на 27 ноября 2026 года.

Стоимость золотых слитков установлена следующим образом:

5 грамм — 8 138 000 сумов;

10 грамм — 16 277 000 сумов;

20 грамм — 32 553 000 сумов;

50 грамм — 81 383 000 сумов;

100 грамм — 162 767 000 сумов.

Мерные золотые слитки можно приобрести в офисах всех банков Узбекистана.