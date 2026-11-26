В Узбекистане 26 ноября снизились цены на золотые слитки
Экономика1 мин чтения1
Центральный банк Узбекистана опубликовал цены на мерные золотые слитки на 26 ноября 2026 года.
Стоимость золотых слитков установлена следующим образом:
5 грамм — 8 104 000 сумов;
10 грамм — 16 209 000 сумов;
20 грамм — 32 417 000 сумов;
50 грамм — 81 043 000 сумов;
100 грамм — 162 086 000 сумов.
Мерные золотые слитки можно приобрести в офисах всех банков Узбекистана.
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