Центральный банк Узбекистана опубликовал цены на мерные золотые слитки на 26 ноября 2026 года.

Стоимость золотых слитков установлена следующим образом:

5 грамм — 8 104 000 сумов;

10 грамм — 16 209 000 сумов;

20 грамм — 32 417 000 сумов;

50 грамм — 81 043 000 сумов;

100 грамм — 162 086 000 сумов.

Мерные золотые слитки можно приобрести в офисах всех банков Узбекистана.