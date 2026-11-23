Объявлены цены на продажу золотых слитков на 23 ноября
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Центральный банк Узбекистана объявил цены на продажу мерных золотых слитков на 23 ноября 2026 года.
Цены на золотые слитки установлены следующим образом:
5 грамм — 8 483 000 сумов;
10 грамм — 16 967 000 сумов;
20 грамм — 33 934 000 сумов;
50 грамм — 84 834 000 сумов;
100 грамм — 169 668 000 сумов.
Мерные золотые слитки можно приобрести в офисах всех банков Узбекистана.
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