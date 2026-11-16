Объявлены цены продажи золотых слитков на 16 ноября
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Центральный банк Узбекистана объявил цены продажи мерных золотых слитков на 16 ноября 2026 года.
Стоимость золотых слитков установлена следующим образом:
5 грамм — 8 966 000 сумов;
10 грамм — 17 932 000 сумов;
20 грамм — 35 865 000 сумов;
50 грамм — 89 662 000 сумов;
100 грамм — 179 323 000 сумов.
Мерные золотые слитки можно приобрести в офисах всех банков Узбекистана.
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