Центральный банк Узбекистана объявил цены продажи мерных золотых слитков на 17 ноября 2026 года.

Стоимость золотых слитков установлена следующим образом:

5 грамм — 8 958 000 сумов;

10 грамм — 17 917 000 сумов;

20 грамм — 35 833 000 сумов;

50 грамм — 89 584 000 сумов;

100 грамм — 179 167 000 сумов.

Мерные золотые слитки можно приобрести в офисах всех коммерческих банков Узбекистана.