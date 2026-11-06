Объявлены курсы валют на 7 ноября

·36·Экономика
Объявлены курсы валют на 7 ноября

Центральный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 7 ноября 2026 года. Согласно им, доллар подорожал на 13,68 сума и составил 11 987,16 сума.

• Евро подешевел на 43,39 сума и составил 13 393,25 сума.
• Российский рубль подешевел на 0,30 сума и составил 146,29 сума.
• Фунт стерлингов подешевел на 52,31 сума и составил 16 060,40 сума.
• Японская иена подорожала на 0,11 сума и составила 75,71 сума.
• Швейцарский франк подорожал на 13,14 сума и составил 14 650,65 сума.
• Китайский юань подорожал на 1,43 сума и составил 1 796,96 сума.

Центральный банк УзбекистанаКурс валютДоллар США
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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