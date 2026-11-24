Центральный банк Узбекистана опубликовал цены продажи мерных золотых слитков на 24 ноября 2026 года.

Стоимость золотых слитков установлена следующим образом:

5 граммов — 8 528 000 сумов;

10 граммов — 17 057 000 сумов;

20 граммов — 34 114 000 сумов;

50 граммов — 85 284 000 сумов;

100 граммов — 170 568 000 сумов.

Мерные золотые слитки можно приобрести в офисах всех банков Узбекистана.