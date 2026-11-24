В Узбекистане выросли цены на золотые слитки
Экономика1 мин чтения30
Центральный банк Узбекистана опубликовал цены продажи мерных золотых слитков на 24 ноября 2026 года.
Стоимость золотых слитков установлена следующим образом:
5 граммов — 8 528 000 сумов;
10 граммов — 17 057 000 сумов;
20 граммов — 34 114 000 сумов;
50 граммов — 85 284 000 сумов;
100 граммов — 170 568 000 сумов.
Мерные золотые слитки можно приобрести в офисах всех банков Узбекистана.
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