Центральный банк Узбекистана объявил цены на продажу мерных золотых слитков на 19 ноября 2026 года.

Стоимость золотых слитков установлена следующим образом:

5 грамм — 8 917 000 сумов;

10 грамм — 17 834 000 сумов;

20 грамм — 35 669 000 сумов;

50 грамм — 89 172 000 сумов;

100 грамм — 178 343 000 сумов.

Мерные золотые слитки можно приобрести в офисах всех банков Узбекистана.