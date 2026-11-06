6 ноября ожидается рост курса доллара
6 ноября ожидается, что курс доллара, действующий в банках, вырастет на 10–11 сумов.
По состоянию на 6 ноября лучший курс покупки доллара в банках составляет 11 970 сумов. Этот курс предлагают Tenge Bank и Ziraat Bank.
Лучшие курсы продажи доллара банками выглядят следующим образом:
• Asakabank — 12 000 сумов.
• Ipoteka-bank — 12 005 сумов.
• Asia Alliance Bank — 12 005 сумов.
• Anor Bank — 12 010 сумов.
В течение дня валютные курсы могут меняться. Для получения точной информации рекомендуется обращаться на официальные сайты банков.
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