6 ноября ожидается рост курса доллара

·48·Экономика
6 ноября ожидается рост курса доллара

6 ноября ожидается, что курс доллара, действующий в банках, вырастет на 10–11 сумов.

По состоянию на 6 ноября лучший курс покупки доллара в банках составляет 11 970 сумов. Этот курс предлагают Tenge Bank и Ziraat Bank.

Лучшие курсы продажи доллара банками выглядят следующим образом:

• Asakabank — 12 000 сумов.
• Ipoteka-bank — 12 005 сумов.
• Asia Alliance Bank — 12 005 сумов.
• Anor Bank — 12 010 сумов.

В течение дня валютные курсы могут меняться. Для получения точной информации рекомендуется обращаться на официальные сайты банков.

Валютный курсДоллар СШАБанки Узбекистана
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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