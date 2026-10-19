МИБ обеспечило вселение матери с детьми в их квартиру

В производство Чиланзарского районного отдела Бюро принудительного исполнения на основании исполнительного листа Межрайонного суда по гражданским делам Учтепинского района от 25 сентября 2026 года поступил исполнительный документ о вселении взыскателей Г.А., Г.М. и их детей в квартиру, расположенную по адресу в Чиланзарском районе, указанному в судебном акте.

На основании данного исполнительного документа государственным исполнителем было принято решение о возбуждении исполнительного производства, должнику в установленном порядке были разъяснены требования о необходимости добровольного исполнения судебного акта и вынесено соответствующее предупреждение.

В ходе проведенных исполнительных действий государственные исполнители совместно с сотрудниками органов внутренних дел обеспечили вселение взыскателей вместе с детьми и членами семьи в их жилое помещение.

В результате исполнение судебного акта было обеспечено на практике, что позволило восстановить права граждан, защищенные в судебном порядке.