С предприятия взыскана налоговая задолженность

·27·Экономика
С предприятия взыскана налоговая задолженность

В производстве Алтыарыкского районного отдела Бюро принудительного исполнения находились исполнительные документы, связанные с взысканием налоговой задолженности.

В связи с тем, что должником ООО «U.L» требования исполнительного документа выполнены не были, государственным исполнителем в установленном законодательством порядке были приняты меры принудительного исполнения.

В результате проведенных исполнительных действий с предприятия-должника была полностью взыскана налоговая задолженность на общую сумму 204,5 миллиона сумов.

Таким образом, средства, подлежащие поступлению в государственный бюджет, были взысканы, а исполнительный документ фактически исполнен.

Алтыарыкский районный отдел Бюро

Бюро принудительного исполненияООО U.Lналоговая задолженностьАлтыарыкский район
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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