В счет налоговой задолженности в 500 млн сумов описано имущество предприятия

·43·Общество
В счет налоговой задолженности в 500 млн сумов описано имущество предприятия

В рамках исполнительного документа, находившегося в производстве Зааминского районного отдела Бюро принудительного исполнения, были проведены соответствующие исполнительные действия по взысканию налоговой задолженности с акционерного общества. Налоговый долг данного предприятия составляет 500 миллионов сумов.

В целях взыскания задолженности и обеспечения требований, указанных в исполнительном документе, имущество, принадлежащее акционерному обществу, было описано в установленном порядке. Эти меры направлены на погашение имеющейся задолженности в порядке, предусмотренном законодательством.

Своевременное выполнение налоговых обязательств является одной из важных задач предприятий. Вовремя выплаченные долги служат предотвращению лишних хлопот и мер принудительного исполнения.

Бюро принудительного исполненияЗааминский районналоговая задолженностьакционерное общество
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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