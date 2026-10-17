В счет налоговой задолженности в 500 млн сумов описано имущество предприятия

В рамках исполнительного документа, находившегося в производстве Зааминского районного отдела Бюро принудительного исполнения, были проведены соответствующие исполнительные действия по взысканию налоговой задолженности с акционерного общества. Налоговый долг данного предприятия составляет 500 миллионов сумов.

В целях взыскания задолженности и обеспечения требований, указанных в исполнительном документе, имущество, принадлежащее акционерному обществу, было описано в установленном порядке. Эти меры направлены на погашение имеющейся задолженности в порядке, предусмотренном законодательством.

Своевременное выполнение налоговых обязательств является одной из важных задач предприятий. Вовремя выплаченные долги служат предотвращению лишних хлопот и мер принудительного исполнения.