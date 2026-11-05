Объявлены курсы валют на 6 ноября
Центральный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 6 ноября 2026 года. Согласно им, доллар подорожал на 38,11 сума и составил 11 973,48 сума.
• Евро подорожал на 4,57 сума и составил 13 436,64 сума.
• Российский рубль подорожал на 1,01 сума и составил 146,59 сума.
• Фунт стерлингов подорожал на 19,06 сума и составил 16 112,71 сума.
• Японская иена подорожала на 0,26 сума и составила 75,60 сума.
• Швейцарский франк подорожал на 32,31 сума и составил 14 637,51 сума.
• Китайский юань подорожал на 6,68 сума и составил 1 795,53 сума.
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