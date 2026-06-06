Новый хит Мафтуны Холмуродовой, посвященный футболистам Узбекистана! (видео)

Певица Мафтуна Холмуродова 4 июня порадовала поклонников новым творческим проектом. Представленная артистом новая песня «Го Гол» была представлена широкой публике.

Как выяснилось, эта песня посвящена непосредственно узбекскому футболу и футболистам, в ней отражены идеи спортивного духа, жажды победы и командного единства. С помощью песни артистка попыталась выразить в музыкальной мелодии волнение на футбольном поле и радость болельщиков.

После размещения песни на платформе YouTube она в кратчайшие сроки вызвала большой интерес. Спустя сутки клип набрал около 10 тысяч просмотров и быстро начал набирать популярность.

В социальных сетях поклонники тепло встретили новую песню, высоко оценив ее мелодию и современный стиль. Многие зрители отмечают, что «Го Гол» очень хорошо передает футбольный дух.