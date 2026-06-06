Муниса Ризаева удивила поклонников неожиданным решением (видео)

·100·Культура
Муниса Ризаева удивила поклонников неожиданным решением (видео)

Певица Муниса Ризаева снова удивила своих поклонников видео, опубликованными в социальных сетях.

Как выяснилось, артистка была удостоена почетного звания «Заслуженная артистка Республики Узбекистан». Однако она решила посвятить эту высокую награду не себе, а своей матери.

В видео Муниса Ризаева, вручая звание матери, искренне обращается к ней: «Мама, я хочу подарить это звание вам». Мать сначала поздравляет дочь с этим достижением и не скрывает своей гордости. Также она выражает отдельную благодарность уважаемому Президенту.

Две женщины в комнате дарят друг другу подарок и рассматривают медаль.

Певица оставила в своем посте следующую запись:

«Мне было присвоено почетное звание „Заслуженная артистка Республики Узбекистан“ указом Президента Республики Узбекистан. Выражаю бесконечную благодарность своему уважаемому Президенту! Это высокое признание — не только мое личное достижение, но и яркое свидетельство внимания, уделяемого искусству и культуре в нашей стране. Оправдать оказанное мне доверие — мой главный долг».

Это видео широко распространилось в социальных сетях и было тепло встречено поклонниками. В комментариях многие зрители поздравляют певицу и желают ей еще больших успехов.

Муниса РизаеваУзбекистан
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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