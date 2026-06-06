«Ледниковый период» возвращается — начинаются новые приключения!

Популярный анимационный фильм «Ледниковый период» снова радует своих поклонников. Новая, шестая часть этого любимого многими мультфильма скоро вернется на большие экраны.

В новой части герои оказываются в совершенно новой и неожиданной обстановке. На этот раз они переживают очередные приключения в районе, полном вулканов, раскаленной лавы и различных опасностей. Ожидается, что это подарит зрителям еще более захватывающие события и комичные моменты.

Конечно, один из самых любимых персонажей мультфильма — Скрат, который никогда не прекращает погоню за желудем, также не останется без внимания. На этот раз он появляется вместе со своим маленьким детенышем, привнося в события свой неповторимый комичный дух.

Премьера мультфильма запланирована на 5 февраля 2027 года, и поклонники с большим интересом ждут этой даты. Новая часть, несомненно, снова привлечет зрителей гармоничным сочетанием старых героев и новых событий.