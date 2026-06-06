Серьезный скандал вокруг ПСЙ: популярный певец передан в прокуратуру

·47·Культура
Серьезный скандал вокруг ПСЙ: популярный певец передан в прокуратуру

Вокруг ПСЙ разгорелся серьезный юридический конфликт. Сообщается, что он был передан в прокуратуру Южной Кореи по подозрению в нарушении правил получения психотропных препаратов.

По предварительным данным, певец подозревается в том, что с 2022 по 2025 год получал рецепты на психотропные препараты, используемые для лечения бессонницы и депрессии, не проходя личного осмотра в больнице. Также проверяется информация о том, что эти лекарства доставлялись от его имени через менеджера или третьих лиц.

Согласно медицинскому законодательству Южной Кореи, препараты такого типа могут быть назначены только после личного осмотра пациента врачом. Кроме того, установлено, что процесс получения лекарств должен осуществляться непосредственно самим пациентом.

В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование по данному делу. Утверждается, что если подозрения подтвердятся, это может повлечь за собой серьезные юридические последствия для ПСЙ.

Эта новость вызвала большой резонанс в социальных сетях, среди фанатов выражаются различные мнения.

PSYЮжная Корея
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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