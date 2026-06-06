Бахора Арслонова удивила неожиданным признанием (видео)

Известная актриса Бахора Арслонова стала гостьей проекта «24/7 подкаст» и искренне поделилась мыслями о творческом перерыве и процессе возвращения.

В ходе беседы, рассказывая о самых запоминающихся работах и клипах, она подчеркнула, что видеоклип на песню «Сендакаси ё‘к» стал её любимым творческим проектом.

По словам актрисы, она почти не снималась в кино и клипах на протяжении 2–2,5 лет, и даже были моменты, когда желание вернуться к творчеству угасало. «Бывает и такое состояние, когда ничего не хочется делать», — говорит она.

Затем режиссёр Икром Али предложил ей сняться в новом клипе и попросил поработать с Отабеком. Хотя сначала она колебалась, услышав песню, не смогла сдержать эмоций и расплакалась, после чего согласилась на участие.

«На съёмках я работала очень свободно, полностью отдавшись творчеству», — говорит актриса. По её словам, хотя предыдущие версии песни не собрали большую аудиторию, выход клипа быстро вызвал огромный интерес.

«Мне сказали, что после выхода клипа с Бахорой просмотры резко выросли за один день. Тогда я очень обрадовалась — значит, есть те, кто скучал по мне. Я думала, что никому не нужна, но оказалось, что нужна», — искренне призналась актриса.