Аббосходжа Акрамов в третий раз стал отцом (видео)

Актер и блогер Аббосходжа Акрамов в третий раз стал отцом. Он сообщил эту радостную новость своим подписчикам в Instagram, опубликовав видеопост.

Как стало известно, ранее в семье артиста росли две дочери, а теперь их радость умножилась с рождением сына. Новорожденного назвали Ибрахимом.

В своем посте Аббосходжа Акрамов искренне выразил свою радость, отметив, что его молитвы были услышаны. Он рассказал, что просил у Аллаха сына и молился о рождении здорового ребенка.

«Нет разницы, девочка или мальчик, главное — чтобы ребенок был здоров. Но после двух дочерей я просил сына, и Аллах услышал мою мольбу. Мы назвали его Ибрахимом, так как это имя пришло ко мне во сне», — написал актер.

В комментариях поклонники и близкие поздравляют его, желая новорожденному здоровья, счастья и долгой жизни.