Зебинисо Холикова рассказала, о чем пожалела на сцене (видео)

·40·Культура
Зебинисо Холикова рассказала, о чем пожалела на сцене (видео)

В одном из своих интервью Зебинисо Холикова вспомнила интересный и поучительный случай из школьных времен.

По словам актрисы, в годы учебы в колледже она не любила алгебру и не уделяла ей должного внимания.

«Когда я училась в колледже, у нас был урок алгебры. Учитель объяснял темы про косинусы и синусы. А я говорила преподавателю: “Учитель, я поступлю в театральный вуз, в жизни алгебра мне не пригодится. Мне достаточно уметь считать деньги”. Я даже просила: “Просто поставьте мне четверку”», — смеясь, вспоминает она.

Зебинисо Холикова рассказывает, что позже поступила в университет, где алгебра ей также не встретилась. Затем она вышла на сцену и начала работать в театре.

Однако одна из ее первых ролей была именно роль продавщицы.

«Моя первая роль была ролью продавца. Я сама волнуюсь, к тому же с математикой у меня не очень. Покупатель спрашивает: “Сколько это стоит? 3 тысячи, а это 5 тысяч, сколько будет всего?”. В тот момент на сцене мне хотелось быстро все подсчитать», — говорит актриса.

По ее словам, именно в этот момент она вспомнила слова своего учителя из колледжа:

«“Зебинисо, этот предмет может не пригодиться тебе в работе, но в жизни он обязательно понадобится”, — говорил он. А на сцене 2 секунды кажутся вечностью. Тогда я подумала про себя: “Эх, учитель, если бы вы сказали, что это пригодится на сцене, я бы учила математику”», — добавляет она с улыбкой.

Эта история актрисы еще раз доказывает, что любые знания и навыки могут пригодиться в самые неожиданные моменты жизни.

Зебинисо Холикова
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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