Бибисаре Асаубаевой предложили выступать на соревнованиях от имени Узбекистана

·3·Культура
Бибисаре Асаубаевой предложили выступать на соревнованиях от имени Узбекистана

Обращение казахстанского гроссмейстера Бибисары Асаубаевой к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву по поводу финансовых проблем вызвало широкое обсуждение в шахматном сообществе.

Асаубаева заявила о нехватке средств на подготовку к международным турнирам. По её словам, расходы на подготовку к Норвай Чесс были покрыты в основном за счёт личных средств и помощи родителей.

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Бибисара АсаубаеваШахматыУзбекистанКазахстанСпорт
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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