Бибисаре Асаубаевой предложили выступать на соревнованиях от имени Узбекистана
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Обращение казахстанского гроссмейстера Бибисары Асаубаевой к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву по поводу финансовых проблем вызвало широкое обсуждение в шахматном сообществе.
Асаубаева заявила о нехватке средств на подготовку к международным турнирам. По её словам, расходы на подготовку к Норвай Чесс были покрыты в основном за счёт личных средств и помощи родителей.
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