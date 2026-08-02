Юлдуз Усманова навестила детей, борющихся с раком (видео)

·102·Культура
Юлдуз Усманова навестила детей, борющихся с раком (видео)

В социальных сетях распространяются видеоролики, на которых народная артистка Узбекистана Юлдуз Усманова навещает детей, больных раком.

На видео запечатлено, как певица вместе со своей командой неожиданно пришла к детям, борющимся с болезнью, чтобы навестить их. Юлдуз Усманова тепло пообщалась с детьми, спела вместе с ними песни и раздала подарки.

Певица призвала детей не падать духом, не терять надежду и просить исцеления у Всевышнего. Она также сказала им, что нужно верить в то, что они обязательно преодолеют эту тяжелую болезнь.

На трогательных кадрах также видно, как Юлдуз Усманова целует детей в руки и лоб, даря им свою любовь и поддержку.

Поступок певицы, которая навестила детей и подарила им радость, был тепло встречен пользователями социальных сетей. В комментариях многие поддержали эту благородную инициативу и оставили искренние отзывы.

Юлдуз УсмоноваУзбекистан
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