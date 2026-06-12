Новый фрагмент трека Джахонгира Атаджанова, снятый в Нью-Йорке, заинтриговал поклонников

·64·Культура
Новый фрагмент трека Джахонгира Атаджанова, снятый в Нью-Йорке, заинтриговал поклонников

Певец Джахонгир Атаджанов представил вниманию поклонников короткий фрагмент своей новой творческой работы. Видеоролик, снятый в Нью-Йорке, быстро распространился в социальных сетях и вызвал широкие обсуждения.

В видео, представленном в коротком формате, в очередной раз проявились уникальный стиль певца и его необычный творческий подход. Именно поэтому ролик за короткое время привлек внимание фанатов.

В комментариях многие поклонники пишут, что с нетерпением ждут полной версии трека. Некоторые особо отмечают творчество Джахонгира Атаджанова, который каждый раз выходит за рамки привычных шаблонов.

Джахонгир АтаджановМузыкаНью-ЙоркУзбекская ЭстрадаВидео
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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