Новый фрагмент трека Джахонгира Атаджанова, снятый в Нью-Йорке, заинтриговал поклонников

Певец Джахонгир Атаджанов представил вниманию поклонников короткий фрагмент своей новой творческой работы. Видеоролик, снятый в Нью-Йорке, быстро распространился в социальных сетях и вызвал широкие обсуждения.

В видео, представленном в коротком формате, в очередной раз проявились уникальный стиль певца и его необычный творческий подход. Именно поэтому ролик за короткое время привлек внимание фанатов.

В комментариях многие поклонники пишут, что с нетерпением ждут полной версии трека. Некоторые особо отмечают творчество Джахонгира Атаджанова, который каждый раз выходит за рамки привычных шаблонов.