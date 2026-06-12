Севинч Исмоилова вновь привлекла внимание песней «Автобус» (видео)

Сегодня в 19:00 певица Севинч Исмоилова представила премьеру своей новой песни под названием «Автобус». Новая композиция за короткое время привлекла внимание слушателей и активно обсуждается в социальных сетях.

Сюжет песни посвящен истории любви, начавшейся случайно: в ней рассказывается о двух людях, которые встретились в автобусе, где и начали зарождаться их чувства. Эта композиция, основанная на простой жизненной ситуации, выделяется своей искренностью.

Слушатели тепло встретили песню и оставляют положительные отзывы в комментариях. Многие высоко оценили её содержание и мелодию, желая певице успехов в дальнейшем творчестве.