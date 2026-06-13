Здоровый образ жизни Юлдуз Усмановой вызвал интерес у поклонников

·6·Культура
Здоровый образ жизни Юлдуз Усмановой вызвал интерес у поклонников

Народная артистка Узбекистана Юлдуз Усманова вновь продемонстрировала свое внимание к здоровому образу жизни. Певица поделилась в социальных сетях кадрами, на которых она занимается спортом вместе со своим супругом.

Артистка подчеркнула, что ведение здорового образа жизни и поддержание физической активности чрезвычайно важны для здоровья человека. Юлдуз Усманова отметила, что не пропускает тренировки даже в жаркие летние дни.

Певица отметила, что регулярные занятия спортом положительно влияют на организм человека, и для этого полезно по возможности использовать рекомендации нескольких тренеров или спортивных специалистов.

«Заниматься спортом как минимум три-четыре раза в неделю очень полезно для здоровья», — отметила артистка.

Юлдуз УсмановаУзбекистанЗОЖСпортКультура
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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