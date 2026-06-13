Эмре Кывылджым и Юлдуз Раджабова вместе появились на премьере сериала в Турции

Турецкий актер Эмре Кывылджым и узбекская актриса Юлдуз Раджабова вместе появились на премьере сериала «Сумуд» в Турции.

Недавно поженившаяся пара ответила на вопросы представителей СМИ во время мероприятия, привлекая внимание поклонников. Их искренний и гармоничный образ вызвал теплые отклики в социальных сетях.

Фотографии и видео с премьеры широко разошлись, и пользователи желают паре счастья и удачи. Некоторые поклонники также выразили свое мнение, поддержав создателей сериала.