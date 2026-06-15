Джамшид Бободжонов отметил день рождения в кругу близких (видео)

Актер Джамшид Бободжонов отметил свой день рождения в искренней и теплой атмосфере. Видеозаписи этих радостных моментов были опубликованы на его странице в Instagram.

На видео видно, как близкие друзья и родные актера собрались, чтобы поздравить его, а сам Бободжонов задувает свечи с цифрой «39» на торте. Под постом он оставил подпись: «День рождения начался».

На другом видео запечатлено, как актер накрыл красивый стол во дворе своего дома для гостей, и все близкие собрались за одним столом. Фанаты также заметили среди присутствующих певицу Нилуфар Усмонову.

Эти видео были тепло встречены пользователями социальных сетей, которые оставляют в комментариях искренние пожелания и поздравления актеру.