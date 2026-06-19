На кого больше похож Алекс, сын Мунисы Ризаевой? (видео)

·0·Культура
На кого больше похож Алекс, сын Мунисы Ризаевой? (видео)

Одна из самых известных и любимых певиц узбекского шоу-бизнеса Муниса Ризаева снова оказалась в центре внимания поклонников. В социальных сетях активно обсуждаются видео с участием сына певицы. В частности, фанаты высказывают разные мнения о том, на кого больше похож Алекс внешне. Одни сравнивают его с матерью, Мунисой Ризаевой, другие же отмечают, что в его чертах лица больше прослеживаются особенности отца.

В настоящее время Муниса Ризаева часто делится с поклонниками моментами из своей семейной жизни, что еще больше подогревает интерес к ее личной жизни.

А что думаете вы? На кого больше похож Алекс: на маму Мунису Ризаеву или на отца?

Муниса РизаеваАлекс
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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