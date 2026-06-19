Новая песня Йоркинкходжи Умарова: вдохновляющее видео, посвященное сборной Узбекистана
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Певец Йоркин Умаров представил поклонникам свою новую творческую работу. Артист опубликовал в социальных сетях короткое видео с новой песней, что вызвало большой интерес у слушателей.
Данное видео примечательно тем, что оно подготовлено с целью поддержки и моральной помощи национальной сборной Узбекистана. В нем отражены самые яркие моменты команды, вера в победу и искренняя поддержка болельщиков.
Певец в своем комментарии отметил следующее:
«Узбекистан — наша честь и гордость! В этом видео собраны самые яркие моменты национальной сборной Узбекистана, вера в победу и любовь болельщиков. За Родину! За победу! За Узбекистан! Продолжайте поддерживать нашу сборную!»
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