Новая песня Йоркинкходжи Умарова: вдохновляющее видео, посвященное сборной Узбекистана

Певец Йоркин Умаров представил поклонникам свою новую творческую работу. Артист опубликовал в социальных сетях короткое видео с новой песней, что вызвало большой интерес у слушателей.

Данное видео примечательно тем, что оно подготовлено с целью поддержки и моральной помощи национальной сборной Узбекистана. В нем отражены самые яркие моменты команды, вера в победу и искренняя поддержка болельщиков.

Певец в своем комментарии отметил следующее:

«Узбекистан — наша честь и гордость! В этом видео собраны самые яркие моменты национальной сборной Узбекистана, вера в победу и любовь болельщиков. За Родину! За победу! За Узбекистан! Продолжайте поддерживать нашу сборную!»