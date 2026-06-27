Феруза Норматова была тронута неожиданным сюрпризом на сцене (видео)

Незабываемые моменты произошли с актрисой и ведущей Ферузой Норматовой, которая вела церемонию вручения премии «Зайтун».

В разгар мероприятия в зал вошел ее супруг, Оллойор Абдушарипов, с огромным букетом ярко-красных роз. Он торжественно вручил цветы Ферузе Норматовой, поцеловал ее в лоб и крепко обнял.

Радость актрисы от неожиданного сюрприза была видна по ее лицу. Гости мероприятия также тепло встретили этот искренний момент бурными аплодисментами.

Данное видео широко разошлось по социальным сетям. В комментариях пользователи искренне поздравили Ферузу Норматову, пожелав ей семейного счастья и согласия. Некоторые написали: «Счастье проявляется именно в такие неожиданные моменты».

Для справки: на церемонии вручения премии «Зайтун» были достойно отмечены творческие деятели, блогеры, мобилографы и создатели контента, активно работающие в различных направлениях социальных сетей.