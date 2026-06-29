Какой певец заработал 24 миллиона долларов за один час?

Не секрет, что гастрольные концерты в музыкальной индустрии приносят огромные доходы. Однако есть артисты, которые получают десятки миллионов долларов гонорара всего за одночасовое частное выступление. Такие концерты обычно организуются миллиардерами, крупными международными компаниями, престижными отелями или известными люксовыми брендами исключительно для особых гостей.

Знаменитая американская певица Бейонсе в январе 2023 года в городе Дубай, Объединенные Арабские Эмираты, в Атлантис Те Роял приняла участие в торжественной церемонии открытия отеля, создав один из самых дорогих частных концертов в истории музыкальной индустрии.

Форбес согласно данным издания, певица получила гонорар в размере примерно 24 миллионов долларов США за одночасовой концерт, который проходил только по приглашениям и был закрыт для общественности. На данный момент это фиксируется как самая большая сумма, выплаченная сольному исполнителю.

Этот концерт не был обычным шоу. В мероприятии приняли участие всемирно известные актеры, спортсмены, предприниматели, блогеры, а также представители международных СМИ. Это также был первый полноценный живой концерт Бейонсе после четырехлетнего перерыва. Во время концерта внимание зрителей привлекла ее дочь Блю Айви которая также вышла на сцену.

Частные концерты считаются одним из самых прибыльных направлений в шоу-бизнесе. На таких мероприятиях билеты не продаются, все организационные расходы, техническое обеспечение и гонорар артиста покрываются заказчиком. Поэтому в некоторых случаях доход от одного часового выступления может быть равен или даже превышать доход от нескольких месяцев гастрольного тура.

ТОП-5 самых дорогих частных концертов в истории

1. Бейонсе — 24 миллиона долларов

В 2023 году за одночасовой частный концерт на церемонии открытия отеля Атлантис Те Роял в Дубае она получила гонорар в 24 миллиона долларов. На данный момент это считается самым дорогим частным сольным выступлением в истории музыкальной индустрии.

2. Те Роллинг Стонес — 18,7 миллиона долларов

Легендарная рок-группа в 2002 году выступила на 60-летнем юбилее американского миллиардера Дэвида Бондерманаи получила оплату в размере примерно 18,7 миллиона долларов.

3. Селин Дион — 8,5 миллиона долларов

Биллбоард по данным издания, известная певица получала в среднем 8,5 миллиона долларов гонорара за каждое выступление на частных мероприятиях.

4. Эаглес — 6 миллионов долларов

Знаменитая американская рок-группа на частном вечере в Нью-Йорке получила 6 миллионов долларов только за исполнение своей знаменитой песни Хотел Калифорниа в размере 6 миллионов долларов.

5. Кристина Агилера — 6 миллионов долларов

В 2005 году она получила гонорар в 6 миллионов долларов за выступление на свадебной церемонии российского миллиардера Андрея Мельниченкокоторая проходила во Франции.

Эксперты отмечают, что такие частные концерты являются не только источником огромного дохода, но и еще больше повышают престиж известных артистов. Ведь такие мероприятия обычно заказывают самые богатые люди мира, международные бренды и крупные корпорации.

Поэтому для некоторых звезд одночасовое частное выступление может быть финансово выгоднее, чем целый гастрольный тур. Концерт Бейонсе в Дубае за 24 миллиона долларов сегодня признан одним из самых ярких примеров того, в какой крупный бизнес превратились частные мероприятия в музыкальной индустрии.