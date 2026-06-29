Хонзода Дустова необычно отметила премьеру «Шинанай» (видео)

Певица и блогер Хонзода Дустова организовала особенное мероприятие в честь долгожданной премьеры своей новой песни под названием «Шинанай». Артистка поделилась этими незабываемыми моментами с поклонниками в видеопосте на своей странице в Instagram.

Вечер премьеры посетили известные певцы, актрисы, блогеры и близкие друзья. На видео отчетливо видно, что мероприятие прошло в искренней атмосфере, приподнятом настроении и праздничном духе.

Большой праздничный торт, специально приготовленный для события, раздали не только гостям, но и жителям района, где проходило мероприятие. Этот жест был тепло встречен поклонниками.

Хонзода Дустова написала под постом следующее:

«Сегодняшняя премьера прошла очень душевно. От всей души благодарю моих поклонников, друзей-блогеров и коллег-артистов за визит».

В социальных сетях новый проект артистки также встречают с теплотой. Подписчики желают ей творческих успехов и удачи новой песне.

Для справки: официальная премьера песни и видеоклипа «Шинанай» состоится сегодня в 19:00.