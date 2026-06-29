Известная своим актерским мастерством Хонзода Дустова поразила всех песней «Шинанай»
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Хонзода Дустова, привлекшая внимание поклонников своим голосом и творчеством, объявила о выходе новой песни.
Певица сообщила, что премьера ее новой композиции под названием «Шинанай» состоится сегодня в 19:00. Новость о новой песне с большим интересом ожидают фанаты в социальных сетях.
Хонзода Дустова знакома зрителям не только как певица, но и по своим актерским работам. Перед премьерой новой песни поклонники желают артистке удачи и успехов.
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