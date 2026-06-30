Анджелина Джоли сделала неожиданное заявление о личной жизни

·30·Культура
Анджелина Джоли сделала неожиданное заявление о личной жизни

Звезда Голливуда Анджелина Джоли с тех пор, как развелась со своим бывшим супругом Брэдом Питтом, очень редко говорит о личной жизни. На этот раз актриса впервые открыто призналась, что почти десять лет ни с кем не встречалась.

Джоли рассказала об этом в новом интервью изданию Яху Энтертаинмент «Кутюр» в ходе промо-кампании фильма. В картине актриса воплотила образ Максин Уокер, американского режиссера, которой поставили диагноз рак груди, когда она работала на Неделе моды в Париже.

В фильме Максин завязывает романтические отношения с оператором Антоном (актер Луи Гаррель). По словам Джоли, работа над этим персонажем помогла ей понять, что можно найти место для личной жизни, одновременно уделяя все внимание воспитанию детей.

Раздельные портреты Анджелины Джоли и Брэда Питта, расположенные рядом.

«Честно говоря, с тех пор как я развелась почти десять лет назад, я ни с кем не встречалась. Поэтому, когда я фокусировалась на детях и семье, эта часть моей жизни казалась мне неважной», — сказала актриса.

Она добавила, что в процессе понимания своей героини осознала: женщина может одновременно любить свою дочь, быть ей преданной и в то же время нуждаться в нежности и любви как женщина.

51-летняя Анджелина Джоли и 62-летний Брэд Питт развелись в сентябре 2016 года после двух лет брака. Процесс их развода длился восемь лет. У бывшей пары шестеро детей: Мэддокс, Пакс, Захара, Шайло, а также близнецы Вивьен и Нокс.

Анджелина Джоли и пятеро ее детей позируют на премьере фильма «Вечные».Анджелина Джоли позирует на мероприятии с шестью детьми.

По словам актрисы, когда дочери повзрослели, они начали советовать ей жить не только как матери, но и своей собственной жизнью.

«Я словно заново открываю себя. Теперь мне нужно снова жить, снова быть свободной. Жизнь, возможно, немного меня сломала», — сказала Джоли.

Ранее в интервью изданию Вариетй она также отметила, что к ней возвращается боевой дух. По словам актрисы, одной из главных причин стали ее дети, которые теперь, повзрослев, хотят, чтобы их мать снова вела активную жизнь.

Анджелина Джоли улыбается с пятью детьми на премьере.

В то же время, как пишут зарубежные издания, дети бывшей пары — Мэддокс, Захара и Шайло — предприняли юридические шаги, чтобы убрать фамилию «Питт». Сообщается, что Вивьен и Нокс отдалились от отца не официально, а символически.

Анджелина ДжолиБрэд ПиттЛуи ГаррельПариж
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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