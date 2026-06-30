Анджелина Джоли сделала неожиданное заявление о личной жизни

Звезда Голливуда Анджелина Джоли с тех пор, как развелась со своим бывшим супругом Брэдом Питтом, очень редко говорит о личной жизни. На этот раз актриса впервые открыто призналась, что почти десять лет ни с кем не встречалась.

Джоли рассказала об этом в новом интервью изданию Яху Энтертаинмент «Кутюр» в ходе промо-кампании фильма. В картине актриса воплотила образ Максин Уокер, американского режиссера, которой поставили диагноз рак груди, когда она работала на Неделе моды в Париже.

В фильме Максин завязывает романтические отношения с оператором Антоном (актер Луи Гаррель). По словам Джоли, работа над этим персонажем помогла ей понять, что можно найти место для личной жизни, одновременно уделяя все внимание воспитанию детей.

«Честно говоря, с тех пор как я развелась почти десять лет назад, я ни с кем не встречалась. Поэтому, когда я фокусировалась на детях и семье, эта часть моей жизни казалась мне неважной», — сказала актриса.

Она добавила, что в процессе понимания своей героини осознала: женщина может одновременно любить свою дочь, быть ей преданной и в то же время нуждаться в нежности и любви как женщина.

51-летняя Анджелина Джоли и 62-летний Брэд Питт развелись в сентябре 2016 года после двух лет брака. Процесс их развода длился восемь лет. У бывшей пары шестеро детей: Мэддокс, Пакс, Захара, Шайло, а также близнецы Вивьен и Нокс.

По словам актрисы, когда дочери повзрослели, они начали советовать ей жить не только как матери, но и своей собственной жизнью.

«Я словно заново открываю себя. Теперь мне нужно снова жить, снова быть свободной. Жизнь, возможно, немного меня сломала», — сказала Джоли.

Ранее в интервью изданию Вариетй она также отметила, что к ней возвращается боевой дух. По словам актрисы, одной из главных причин стали ее дети, которые теперь, повзрослев, хотят, чтобы их мать снова вела активную жизнь.

В то же время, как пишут зарубежные издания, дети бывшей пары — Мэддокс, Захара и Шайло — предприняли юридические шаги, чтобы убрать фамилию «Питт». Сообщается, что Вивьен и Нокс отдалились от отца не официально, а символически.