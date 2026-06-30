Фильм о Майкле Джексоне установил исторический рекорд

·0·Культура
Фильм о Майкле Джексоне установил исторический рекорд

Биографический фильм «Майкл» о жизни легендарного певца Майкла Джексона собрал 977 миллионов долларов в мировом прокате, став самым кассовым байопиком в истории.

По сообщению издания Вариетй, картина побила рекорд фильма «Оппенгеймер», вышедшего на экраны в 2023 году. Предыдущий рекордсмен собрал по всему миру 975 миллионов долларов.

Согласно данным, по состоянию на 28 июня фильм заработал 607,2 миллиона долларов за пределами США и 370,2 миллиона долларов в самом США.

Фильм режиссера Антуана Фукуа освещает творческий путь Майкла Джексона от первых шагов в группе «Те Джаксон 5» до обретения статуса всемирно известного «Короля поп-музыки».

Главную роль в фильме исполнил племянник певца Джафар Джексон. Этот проект стал его первой крупной работой в качестве актера и был тепло встречен зрителями.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Анджелина Джоли сделала неожиданное заявление о личной жизниАнджелина Джоли сделала неожиданное заявление о личной жизниСегодня, 03:42Известная своим актерским мастерством Хонзода Дустова поразила всех песней «Шинанай»Известная своим актерским мастерством Хонзода Дустова поразила всех песней «Шинанай»Вчера, 23:30Покинула ли сцену легендарная певица Алла Пугачева? Адвокат прокомментировала сообщенияПокинула ли сцену легендарная певица Алла Пугачева? Адвокат прокомментировала сообщенияВчера, 19:04Хонзода Дустова необычно отметила премьеру «Шинанай» (видео)Хонзода Дустова необычно отметила премьеру «Шинанай» (видео)Вчера, 17:07Новшество в кинобизнесе: введена система «Анализа рисков»Новшество в кинобизнесе: введена система «Анализа рисков»Вчера, 14:40Какой певец заработал 24 миллиона долларов за один час?Какой певец заработал 24 миллиона долларов за один час?Вчера, 02:28
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Культура новости

Неожиданный поворот на концерте группы «Уммон» в Фергане
Неожиданный поворот на концерте группы «Уммон» в Фергане
Возраст будущей супруги Шахзода Султонова обсуждают в социальных сетях
Возраст будущей супруги Шахзода Султонова обсуждают в социальных сетях
Муниса Ризаева раскрыла цены на выступления на свадьбах: в соцсетях начались споры
Муниса Ризаева раскрыла цены на выступления на свадьбах: в соцсетях начались споры
«Самую красивую девочку в мире» сейчас трудно узнать
«Самую красивую девочку в мире» сейчас трудно узнать
Актер Шахзод Султонов женится: первые кадры со свадьбы (видео)
Актер Шахзод Султонов женится: первые кадры со свадьбы (видео)
Гули Асалходжаева в третий раз стала бабушкой
Гули Асалходжаева в третий раз стала бабушкой
Гулчехра Эшонкулова, оставившая искусство на пике славы, отметила 45-летие
Гулчехра Эшонкулова, оставившая искусство на пике славы, отметила 45-летие
Три самые востребованные звезды узбекской сцены: Муниса Ризаева, Хамдам Собиров...
Три самые востребованные звезды узбекской сцены: Муниса Ризаева, Хамдам Собиров...