Фильм о Майкле Джексоне установил исторический рекорд

Биографический фильм «Майкл» о жизни легендарного певца Майкла Джексона собрал 977 миллионов долларов в мировом прокате, став самым кассовым байопиком в истории.

По сообщению издания Вариетй, картина побила рекорд фильма «Оппенгеймер», вышедшего на экраны в 2023 году. Предыдущий рекордсмен собрал по всему миру 975 миллионов долларов.

Согласно данным, по состоянию на 28 июня фильм заработал 607,2 миллиона долларов за пределами США и 370,2 миллиона долларов в самом США.

Фильм режиссера Антуана Фукуа освещает творческий путь Майкла Джексона от первых шагов в группе «Те Джаксон 5» до обретения статуса всемирно известного «Короля поп-музыки».

Главную роль в фильме исполнил племянник певца Джафар Джексон. Этот проект стал его первой крупной работой в качестве актера и был тепло встречен зрителями.