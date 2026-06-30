В свадебном зале погас свет, Муниса Ризаева всех удивила (видео)

·39·Культура
В свадебном зале погас свет, Муниса Ризаева всех удивила (видео)

Певица Муниса Ризаева в своих последних видео в социальных сетях говорила, что чувствует некоторую слабость и недомогание. Вскоре она сообщила поклонникам, что здоровье восстановилось и она вернулась к выступлениям на свадьбах.

Во время одного из следующих выступлений певицы произошел неожиданный инцидент. В разгар торжества в свадебном зале отключилось электричество, и зал на некоторое время остался без света. Несмотря на это, Муниса Ризаева не позволила настроению гостей испортиться.

Музыканты продолжили играть мелодию вживую, а Муниса под эти звуки пустилась в пляс, даря присутствующим приподнятое настроение. Певица опубликовала это видео на своей странице в Instagram с подписью: «В свадебном зале погас свет, но мы этого так не оставили».

Видео быстро распространилось в социальных сетях. Подписчики отметили, что певица мастерски вышла из ситуации, высоко оценив её профессионализм и искренность на сцене. В комментариях многие пожелали Мунисе Ризаевой творческих успехов, особо подчеркнув её умение поднять настроение зрителей в любой ситуации.

Муниса РизаеваУзбекская эстрадаШоу-бизнесСвадебное торжествоВидео
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