Племянник Майкла Джексона впервые посетит Ташкент

·1·Культура
Племянник Майкла Джексона впервые посетит Ташкент

Один из молодых голливудских актеров Джафар Джексон, исполнивший главную роль в биографическом фильме о Майкле Джексоне, впервые посетит Узбекистан.

Он примет участие в качестве почетного гостя в церемонии вручения престижной международной премии «Голден Глобес Силк Роад Трибуте Гала», которая впервые пройдет в Ташкенте 23–24 октября.

Сообщается, что во время встречи в Лиссабоне международная модель Вазира Джон и ее супруг, известный продюсер Орландо Джон, рассказали Джафару Джексону о богатой истории, культуре и гостеприимстве Узбекистана. После этого актер выразил искреннее желание посетить нашу страну.

«Я с нетерпением жду визита в Узбекистан. Вазира поделилась со мной очень теплыми и прекрасными впечатлениями о вашей стране. Я очень рад приглашению на мероприятие Голден Глобес Силк Роад Трибуте Гала», — говорит Джафар Джексон.

Ожидается, что визит Джафара Джексона в Ташкент станет одним из самых ожидаемых событий года для международных киноманов и любителей искусства.

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Charos
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