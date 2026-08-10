Как сегодня живёт Нина Маслова из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»?

Хорошо знакомая поклонникам советского кино Нина Маслова отметила 79-летие. Одной из её самых известных ролей стал образ Марфы Васильевны в фильме «Иван Васильевич меняет профессию». Актриса родилась 27 ноября 1946 года в Риге.

Нина Маслова не ограничилась одной картиной. Она также сыграла в таких известных фильмах, как «Большая перемена» и «Афоня». Однако именно роль Марфы Васильевны принесла ей широкую известность.

Выбор актёрской профессии также оказался для неё непростым. Сначала она училась в Московском институте инженеров водного хозяйства. Позже, поняв, что инженерное направление ей не подходит, решила связать свою жизнь с искусством.

Маслова обучалась во ВГИКе у Сергея Герасимова и Тамары Макаровой и окончила институт в 1971 году. В последующие годы она активно работала в кино, воплощая на экране самые разные образы.

В её личной жизни также были сложные периоды. Непростые отношения с матерью и отчимом в детстве повлияли на жизнь актрисы. Несмотря на это, она продолжила творческую деятельность, а в 2006 году была удостоена звания заслуженной артистки России.

Сегодня Нина Маслова не так часто появляется на публичных мероприятиях, как раньше. Однако её роль Марфы Васильевны по-прежнему остаётся одним из самых узнаваемых образов среди поклонников советского кино.